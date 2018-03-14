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Shdaria
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Американцы в шоке от увиденного: в Бостон прилетел огромный инопланетный корабль

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В Бостоне замечен инопланетный корабль, который привел в шок американских автомобилистов.

Местные жители Бостона опубликовали в сеть видеозапись, на котором ясно прослеживается появление большого НЛО. 

Американские автомобилисты ехали по заснеженной трассе, как вдруг обнаружили между деревьями настоящий инопланетный корабль. Отметим, что летающий объект оказался крупных размеров. Он медленно двигался из стороны в сторону.

Этот ролик "взорвал" интернет и набирает огромное количество просмотров. Однако уфологи пока не комментируют увиденное. Скептики утверждают, что это очередная подделка. 

Видео: YouTube - SECTION 51 2.0

Теги: бостон , инопланетный корабль , нло , нло в бостоне , новости мировые
Категории: Происшествия Лента новостей Мировые новости

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