В Китае видеоловушка засняла любвеобильных панд

В китайской провинции Ганьсу ночная видеоловушка зафиксировала любовные игры панд в заповеднике. Видео опубликовал канал SBS.
Как оказалось, такое явление довольно редкое и ученые просят сотрудников заповедников внимательно следить за подобными вещами и учитывать данный факт, так как панды являются вымирающим видом животных и очень тяжело размножаются. На видео можно увидеть, как пара медведей оказывает друг другу особые знаки внимания: трутся о дерево, ходят кругами, тяжело дышат. Панды создают пары только исключительно при романтических чувствах, то есть они являются теми редкими животными, которые умеют любить.
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Фото и видео: SBS