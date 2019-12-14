Видео Загитовой с "неловким моментом" собрало 22 миллиона просмотров

На видео представлен момент выступления фигуристки, где она предстала в образе Лары Крофт.

Видео с отрывком из выступления российской фигуристки Алины Загитовой собрало более 22 миллионов просмотров в TikTok.

На видео представлен момент выступления фигуристки, где она предстала в образе Лары Крофт. Загитова попыталась расстегнуть куртку, но у неё заклинила молния, поэтому в выступлении произошла заминка. В подписи к видео так и написано "Когда что-то пошло не так".

В декабре 2019 года фигуристка о приостановке своей спортивной карьеры. А буквально недавно фигуристку признали олимпийской иконой стиля.

Видео: TikTok/ Алина Загитова