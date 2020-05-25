Загитова признана олимпийской иконой стиля

Она обошла на пути к финалу двух ямайских спринтеров.

Российская фигуристка, чемпионка Олимпийский игр-2018 Алина Загитова стала победителем голосования в номинации "Олимпийская икона стиля", который провел Twitter-аккаунт Olympic Channel.

На пути к финалу она прошла ямайских спринтеров Усэйна Болта (четвертьфинал) и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. В решающей стадии голосования Загитовой противостоял американский фигурист Джонни Вейра. Россиянка получила 62% голосов, ее оппонент -- 38%.

Напомним, 13 декабря Алина Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры. Она пропустила чемпионаты России и Европы по фигурному катанию в нынешнем сезоне.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с 18-летием.

Видео: Instagram / @azagitova