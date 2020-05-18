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Путин поздравил Алину Загитову с 18-летием

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Глава РФ отметил выдающиеся успехи юной спортсменки.

Владимир Путин поздравил олимпийскую чемпионку Алину Загитову с 18-летием. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Федерации фигурного катания.

В своем поздравлении президент отметил, что спортсменка достойно продолжает легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и в своем юном возрасте уже добилась выдающихся успехов. Глава РФ выразил уверенность, что работоспособность и талант и Загитов в будущем будут помогать ей достигать других высот в спорте. 

Алина Загитова выиграла олимпийское золото в 2018 году в Пхёнчхане в дисциплине одиночное катание. Помимо этого фигуристка занимала первые места на Чемпионате мира в Сайтаме и Чемпионате Европы в Москве. 

Видео: instagram/azagitova

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Спорт,

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