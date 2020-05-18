Путин поздравил Алину Загитову с 18-летием

Глава РФ отметил выдающиеся успехи юной спортсменки.

Владимир Путин поздравил олимпийскую чемпионку Алину Загитову с 18-летием. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Федерации фигурного катания.

В своем поздравлении президент отметил, что спортсменка достойно продолжает легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и в своем юном возрасте уже добилась выдающихся успехов. Глава РФ выразил уверенность, что работоспособность и талант и Загитов в будущем будут помогать ей достигать других высот в спорте.

Алина Загитова выиграла олимпийское золото в 2018 году в Пхёнчхане в дисциплине одиночное катание. Помимо этого фигуристка занимала первые места на Чемпионате мира в Сайтаме и Чемпионате Европы в Москве.

Видео: instagram/azagitova