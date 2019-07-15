Видео с Сахалина: Пьяный водитель на джипе устроил гонки с ДПС на побережье

На Сахалине пьяный водитель на джипе устроил покатушки на пляже.
Отдыхающие на побережье сообщили в полицию, что по берегу ездит очень пьяный водитель на внедорожнике, угрожая жизни и здоровью людей. Приехавшие на место полицейские велели остановиться пьяному водителю. Но тот решил удрать от ДПС и устроил гонки. Внедорожник ДПС даже попытался идти на таран.
Вскоре джип нарушителя занесло, и он остановился. Но и после этого водитель не сдался и попытался сбежать. Сотрудники полиции поймали и задержали нарушителя.
Сегодня ранее: В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Якутии погибли 3 человека.
Видео: MDK
Обсуждение ( 0 )