В Якутии в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли 3 человека

После столкновения микроавтобус и иномарка загорелись.

Сегодня утром, 15 июля, в Якутии произошла авария с микроавтобусом, в которой погибли 3 человека.

Сообщается, что ДТП произошло на 138 километре федеральной трассы "Вилюй" около 11 часов утра (местное время). Микроавтобус Toyota Hiace выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Mitsubishi Canter, который перевозил легковой автомобиль. После столкновения все три машины загорелись.

В ДТП погибли 3 человека, водитель грузовика и два пассажира автобуса. По словам очевидцев, водитель Toyota Hiace вылетел через лобовое стекло. Его и еще двух пассажиров госпитализировали в больницу с травмами различной тяжести.

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Фото: ВК, Якутия24, Страница новостей, Дьулус Николаевич