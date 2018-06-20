Видео: российские пожарные сделали искусственное дыхание котикам

Они надышались угарным газом при пожаре.

В Магадане во время пожара спасатели эвакуировали из квартиры женщину, собаку и двух котов. Котики надышались угарным газом, им понадобилась помощь. Об этом сообщает портал "Весьма", который опубликовал видео с места событий.

Котов пришлось экстренно реанимировать из того, что они надышались угарным газом во время пожара. На кадрах видно, что кот лежит в кислородной маске, а спасатель делает ему масса сердца. Второй кот дышал, и его просто пытались привести в чувство.

Оба животных остались живы.

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Фото и видео: портал "Весьма"