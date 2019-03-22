Видео: кот искусал хозяина за плохое исполнение песни группы Queen

Он запрыгнул на кровать и стал кусать его за руки.

В сети активно распространяется видео, на котором кот нападает на своего хозяина, который плохо поет. Видео на своем YouTube-канале выложил хозяин кота.

Грег Молик лежит на кровати и поет песню "Under Pressure" группы Queen. Однако, его пением остались довольны не все. Его домашний питомец во время пения стал охотиться на него. Чем дольше пел Грег, тем ближе и осторожнее к нему приближался кот. В результате Харви, так зовут кота с тонким музыкальным вкусом, запрыгнул на кровать и стал кусать хозяина за руки.

Кот перестал кусать мужчину только после того, как тот перестал петь.

Ранее на Piter.TV: В Выборгском районе Петербурга из-под плиты спасатели вытащили котят.

Фото и видео: Greg Molick/ YouTube