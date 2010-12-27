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В Выборгском районе Петербурга из-под плиты спасатели вытащили котят
Сегодня, 9:52
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nastya960

В Выборгском районе Петербурга из-под плиты спасатели вытащили котят

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Сейчас они вместе с мамой находятся в безопасности.

В Выборгском районе Петербурга в ночь на 22 марта из-под бетонной плиты у входа в парадную одного из домов были спасены два маленьких котенка. Об этом сообщается в группе "Кошкиспас".

Ранее в социальных сетях петербурженка написала, что в парадной под бетонной плитой мяукают серый и рыжий котенок. Там их родила дворовая кошка. Сама петербурженка вытащить малышей не смогла.

К полуночи на место прибыли сотрудники службы спасения животных "Кошкиспас". Они смогли вытащить и котят, и их маму.

Ранее на Piter.TV: Кот-президент Поль Сезанн открыл в Петербурге "Республику котят".
​​​​​​​Фото: Кошкиспас/ ВК

 


  

Теги: животные, котята, кошкиспас, спасатели
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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