Кот-президент Поль Сезанн открыл в Петербурге "Республику котят"

В Петербурга появилось еще одно заведение с животными - "Республика котят".

Днем 26 марта в Петербурге открылось новое заведение - "Республика котят". По мнению организаторов, антикафе станет "орудием массового восхищения". Почетное право перерезать ленточку предоставили коту Полю Сезанну в честь его инаугурации. Еще 17 марта в "Республике кошек" прошло переизбрание кота-президента. Новым лидером стал Поль Сезанн. В честь этого, представители Музея Кошки подарили ему старинный домик в виде сородича.

Теперь в Северной столице функционируют два котокафе - "Республика кошек" и "Республика котят". Однако, если в первом гости могут погладить и приласкать животных, то во втором случае такие опции пока что недоступны. Котята будут находиться за специальными стеклами. За ними можно будет следить в онлайн режиме через Интернет. Для малышей создали миниатюрные жилища с предметами человеческой обстановки, но в соответствии с размерами владельцев особняка.

Первым посетителем "Республики котят" стал Юрий Куклачев. Народный артист смог увидеть пространство еще до официального открытия.