В соцсетях распространился мем с реакцией короля на произошедшее.

В Испании парашютист врезался в фонарный столб. Инцидент произошел накануне днем во время военного парада, на котором присутствовал король Филипп VI. реакция правителя страны на произошедшее на торжественном мероприятии стала мемом в социальных сетях. Увидев, что парашютист вместе с национальным флагом государства ударился о препятствие, король лишь с сожалением покачал головой. Размещённый на портале Reddit ролик получил название "Испанский стыд".

Это мем высшего класса. пользователь Reddit

Пользователи оценили работу режиссера, который вел трансляцию церемонии. Тот оперативно перевезл камеру на выражение лица короля, чтобы заснять реакцию. О том, что монарх сказал после этого инцидента, не сообщается. Также ничего не изветсно о судьбе пострадавшего военного.

Евгений Понасенков снова стал мемом в интернете.

Фото и видео: telegram / Реальная Война