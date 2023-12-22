На Оптиков горела трехкомнатная квартира, пострадал мужчина

Тушить пожар прибыли три спецмашины и 15 спасателей.

Сегодня, 16 мая, в Приморском районе произошел пожар. На улице Оптиков в доме 34, корпус 2, загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:18. В "трешке" обгорела обстановка на площади 10 "квадратов".

Тушить пожар прибыли три спецмашины и 15 спасателей. В 11:00 пожар был ликвидирован.

В результате пожара пострадал мужчина, он госпитализирован в медицинское учреждение. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что спасатели эвакуировали 23 человека при пожаре на Якорной.

Фото: Piter.tv