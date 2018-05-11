Видео: на Невском проспекте продолжается ремонт асфальта

Главную транспортную магистраль города готовят к Чемпионату мира по футболу, который стартует в Петербурге 14 июня.

На Невском проспекте продолжается ремонт асфальтового покрытия. Главную транспортную магистраль города готовят к Чемпионату мира по футболу, который стартует в Петербурге 14 июня.

За ремонт Невского проспекта отвечает "Дирекция транспортного строительства". В начале работ они согласовали со специалистами рецептуру покрытия, в которую вошли битум, щебень, песок из отсевов дробления. Все смеси были подобраны с учетом особенностей транспортной нагрузки главной магистрали. Новый асфальт Невского проспекта испытывали: проверяли его устойчивость к деформациям и износостойкость к воздействию шипованной резины.

Асфальто-бетонное покрытие имеет несколько структур. Верхний слой называется "щемач". Это бетонная смесь, которая имеет жесткую каркасную структуру. Жесткость каркаса позволяет ему долгое время не изнашиваться. Битумная пленка, которой покрыт верхний слой, содержит целлюлозу, которая позволяет асфальту как бы "самому залечивать раны". Сергей Румянцев, земеститель председателя Комитета по развитию транпортной инфраструктуры Петербурга

Ранее Piter.TV писали, что Невский проспект будут ремонтировать в течение месяца и водителей ждут ограничения на дорогах.

Видео: Piter.TV