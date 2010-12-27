Невский проспект будут ремонтировать в течение месяца: водителей ждут ограничения

С 13 апреля в центре Петербурга ограничат движение. Владельцев автомобилей просят заранее выбирать маршрут.

На Невском проспекте с 13 апреля по 13 мая будут ремонтировать дороги. В связи с этим ограничат движение на некоторых участках магистрали. Об этом заявил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин на брифинге по вопросам ремонта Невского проспекта.

В дорожных работах задействуют 100 единиц техники, среди которых 5 фрез, 2 асфальтоукладчика, 11 катков разной массы и модификации, 70 самосвалов. Специально для ремонта главного проспекта Северной столицы разработали уникальную рецептуру асфальта. В смесь добавили новейший полимер и щебенку. Они улучшат качество и износостойкость покрытия.

Ремонт Невского проспекта и Дворцового проезда разделен на два этапа: от Дворцового моста до площади Восстания и от площади Восстания до площади Александра Невского. Выполнение второго этапа планируется после проведения ЧМ-2018.

Отмечается, что работы в центре Петербурга будут проводится в выходные дни. В связи с этим на некоторых участках дороги перекроют движение. В будни технику будут убирать с проезжей части, а участки ремонтных работ перекрывать. Водителей просят быть внимательнее и выбирать заранее маршрут.

Также мы писали, что с 14 апреля в Петербурге будут перекрывать несколько улиц и мостов в связи с плановым ремонтом.

Фото: Piter.TV