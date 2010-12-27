Стало известно о новых ограничениях на дорогах: перекрывают мосты и улицы

С 14 апреля в Петербурге вводят новые ограничения на дорогах.

С 14 апреля в Петербурге будут перекрывать несколько улиц и мостов в связи с плановым ремонтом. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Кировский район:

14 апреля - 17 апреля: ограничивается движение транспорта по Краснопутиловской улицы у Автовской улицы;

Петроградский район:

15 апреля - 15 мая (с 21.00 до 08.00): ограничивается движение транспорта по Каменноостровскому мосту;

15 апреля - 15 мая (с 20.00 до 08.00): ограничивается движение транспорта по Ушаковскому мосту;

15 апреля - 30 апреля (в ночное время с 22.00 до 07.00): ограничивается движение транспорта по Троицкому мосту;

15 апреля - 7 мая ограничивается движение транспорта по Северной дороге от Рюхиной улицы до Футбольной аллеи.

Сегодня канал Piter.TV писал, что на арке Крымского моста начали укладывать асфальт.

Фото: Piter.TV