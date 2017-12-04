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На арке Крымского моста начали укладывать асфальт

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На официальном сайте строительства Крымского моста опубликовано видео работ по укладке асфальта на автомобильной арке.

Сегодня, 11 апреля, на официальном сайте Крымского моста опубликовано сообщение с видео о начале асфальтирования на автомобильной арке.

Только мои строители могут похвастать, что укладывали асфальт между двух морей 

Крымский мост

Строители рассчитывают в течение нескольких дней завершить работы по асфальтированию арки автомобильного моста через Керченский пролив. Укладка выполняется в два этапа. Первый этап уже закончен, а второй будет начат после необходимого по технологии перерыва. Площадь асфальтирования сравнительно небольшая, около 4,5 тысячи квадратных метров. На закладку первого слоя ушло около 6 часов. Второй этап продлится примерно столько же. Окончательная толщина на всех мостах участка составит 11 сантиметров. Под асфальтобетонной смесью уложен слой гидроизоляции.

Видео: ВК, Крымский мост

Теги: крым наш , крымский мост , строительство крымского моста , стройка века
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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