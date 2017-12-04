На арке Крымского моста начали укладывать асфальт

На официальном сайте строительства Крымского моста опубликовано видео работ по укладке асфальта на автомобильной арке.

Сегодня, 11 апреля, на официальном сайте Крымского моста опубликовано сообщение с видео о начале асфальтирования на автомобильной арке.

Только мои строители могут похвастать, что укладывали асфальт между двух морей Крымский мост

Строители рассчитывают в течение нескольких дней завершить работы по асфальтированию арки автомобильного моста через Керченский пролив. Укладка выполняется в два этапа. Первый этап уже закончен, а второй будет начат после необходимого по технологии перерыва. Площадь асфальтирования сравнительно небольшая, около 4,5 тысячи квадратных метров. На закладку первого слоя ушло около 6 часов. Второй этап продлится примерно столько же. Окончательная толщина на всех мостах участка составит 11 сантиметров. Под асфальтобетонной смесью уложен слой гидроизоляции.

Видео: ВК, Крымский мост