Видео: ребенок попал под машину около генконсульства Швейцарии в Петербурге

Одной из причин стала неверно припаркованная машина, которая ограничила видимость водителя.

Несовершеннолетняя попала под колеса автомобиля у резиденции генерального консула Швейцарии в Петербурге на улице Блохина. Подростка госпитализировали, узнал Piter.TV от источника. Инцидент попал на видео.

ДТП произошло в 13 часов. На кадрах видно, как ребенок решил перебежать дорогу по "зебре". Из-за припаркованного прямо у пешеходного перехода авто, что нарушает ПДД, водитель не заметил девочку и сбил ее. За рулем находилась женщина. Петербурженку 2007-го года рождения госпитализировали с травмой лица и переломом верхних зубов.

На прошлой неделе машина с дипномерами сбила женщину на "зебре" на Петроградке.

Видео: Piter.TV