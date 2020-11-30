Видео: ребенок попал под машину около генконсульства Швейцарии в Петербурге

Несовершеннолетняя попала под колеса автомобиля у резиденции генерального консула Швейцарии в Петербурге на улице Блохина. Подростка госпитализировали, узнал Piter.TV от источника. Инцидент попал на видео.
ДТП произошло в 13 часов. На кадрах видно, как ребенок решил перебежать дорогу по "зебре". Из-за припаркованного прямо у пешеходного перехода авто, что нарушает ПДД, водитель не заметил девочку и сбил ее. За рулем находилась женщина. Петербурженку 2007-го года рождения госпитализировали с травмой лица и переломом верхних зубов.
На прошлой неделе машина с дипномерами сбила женщину на "зебре" на Петроградке.
Видео: Piter.TV
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