Видео: протестующие зажгли фонарики на Гороховой улице

В толпе оказалась машина полиции.

Участники несогласованной протестной акции в Петербурге включили фонарики на мобильных телефонах. Флешмоб прошел на Гороховой улице.

Улица полностью занята пешеходами.

Митинг начался у Пионерской площади рядом со зданием ТЮЗ им. Брянцева, затем колонна двинулась в сторону Мариинского дворца. Там прохожих начали разгонять, правоохранители окружили здание ЗакСа Петербурга. Там же заметили депутата Госдумы Виталия Милонова. После этого люди пошли в сторону Сенной площади, но, так как она была закрыты, были вынуждены другие пути к Пионерской площади.

Видео: Telegram / Протестный Петербург