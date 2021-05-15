Видео: на пересечении улиц Репищева и Вербной произошла массовая драка

По предварительным данным, в драке участвовали около 100 человек.

Накануне вечером, 14 мая, в полицию поступило сообщение о массовой драке на пересечении улиц Репищева и Вербной, передает источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, в драке участвовали около 100 человек нерусской национальности, в руках у участников были арматура и дубинки.

Прбывшие на место полицейские уже не обнаружили скопления людей. Позже в отделы полиции Приморского района доставили 45 подозреваемых.

На кадрах, которые попали в распоряжение Piter.tv, видно, как мужчины дрались, однако причины массового конфликта неизвестны.

Ранее мы писали, что тело петербурженки в целлофане вынесли из квартиры на улице Димитрова.

Видео: Piter.tv