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Видео: на пересечении улиц Репищева и Вербной произошла массовая драка

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По предварительным данным, в драке участвовали около 100 человек.

Накануне вечером, 14 мая, в полицию поступило сообщение о массовой драке на пересечении улиц Репищева и Вербной, передает источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, в драке участвовали около 100 человек нерусской национальности, в руках у участников были арматура и дубинки. 

Прбывшие на место полицейские уже не обнаружили скопления людей. Позже в отделы полиции Приморского района доставили 45 подозреваемых. 

На кадрах, которые попали в распоряжение Piter.tv, видно, как мужчины дрались, однако причины массового конфликта неизвестны.

Ранее мы писали, что тело петербурженки в целлофане вынесли из квартиры на улице Димитрова.

Видео: Piter.tv

Теги: драка, массовая драка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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