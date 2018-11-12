Видео: продолжаются ремонтные работы на проспекте Добролюбова

В Петербурге продолжаются работы по проспекту Добролюбова. Наш мобильный корреспондент прислал видео, на котором рабочие занимаются оборудованием территории гранитом.
На участке трудятся около десяти бригад по четыре-шесть человек. Об этом сообщил генеральный директор компании-подрядчика "Возрождение" Александр Новиков. Отметим, что согласно заданию участок должен быть полностью стать гранитным. В "треугольник" работ входят также улица Блохина и переулок Талалихина. Мероприятия находятся на разных стадиях технологического цикла.
Рабочие отметили, что сначала снимают слой почвы. До глубины 33 сантиметра по ГОСТу, а затем утрамбовывают землю. Сверху на нее стелется плотная материя, которая не позволит грунтовым водам подтапливать тротуар. После этого засыпается щебеночно-песочная смесь.
Отметим, что наибольший объем работ именно на проспекте Добролюбова, от Кронверкского до Большого проспекта. Мощение гранитом в первую очередь должно завершиться именно здесь. Работы по контракту завершат к сентябрю, но сейчас сотрудники перевыполняют план.
Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцев предупредили о возможном затоплении улиц.
Фото и видео: Piter.tv
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