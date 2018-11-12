Видео: продолжаются ремонтные работы на проспекте Добролюбова

Ремонт рабочие могут завершить раньше запланированного срока.

В Петербурге продолжаются работы по проспекту Добролюбова. Наш мобильный корреспондент прислал видео, на котором рабочие занимаются оборудованием территории гранитом.

На участке трудятся около десяти бригад по четыре-шесть человек. Об этом сообщил генеральный директор компании-подрядчика "Возрождение" Александр Новиков. Отметим, что согласно заданию участок должен быть полностью стать гранитным. В "треугольник" работ входят также улица Блохина и переулок Талалихина. Мероприятия находятся на разных стадиях технологического цикла.

Рабочие отметили, что сначала снимают слой почвы. До глубины 33 сантиметра по ГОСТу, а затем утрамбовывают землю. Сверху на нее стелется плотная материя, которая не позволит грунтовым водам подтапливать тротуар. После этого засыпается щебеночно-песочная смесь.

Отметим, что наибольший объем работ именно на проспекте Добролюбова, от Кронверкского до Большого проспекта. Мощение гранитом в первую очередь должно завершиться именно здесь. Работы по контракту завершат к сентябрю, но сейчас сотрудники перевыполняют план.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцев предупредили о возможном затоплении улиц.

Фото и видео: Piter.tv