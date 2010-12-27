Петербуржцев предупредили о возможном затоплении улиц

"Водоканал" готовится ко встрече с плохой погодой.

В среду, 17 июля, водоснабжающая организация Санкт-Петербурга предупредила жителей города о возможных затоплениях улиц, связанных с ухудшением погодных условий.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провёл все необходимые работы по подготовке системы водоотведения. Тем не менее, организация просит с пониманием отнестись к возможным скоплениям дождевой воды. Локальные затопления могут длиться в течение 20-30 минут, после окончания ливня. Это связано с тем, что большой объём воды не может одновременно уйти в канализацию.

В ближайшие дни на улицах города начнут дежурить аварийные бригады. При необходимости их количество будет увеличиваться. Петербуржцы также смогут посодействовать работам по устранению последствий ливня. Для этого нужно просто сообщать о возникших подтоплениях на горячую линию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по тел.: 305-09-09.

Организация не рекомендует передвигаться на легковом автомобиле по улице, затопленной более, чем 15-20 см, во избежание поломки двигателя. Сейчас городские коммунально-дорожные службы и организации прорабатывают механизм, позволяющий своевременно оповещать население о возникших зонах подтоплений и организовывать перекрытия опасных участков.

Фото: vk.com/spb_today