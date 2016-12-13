Видео: пожарных направили к СКК "Юбилейный" из-за ложного вызова

Опасных предметов или веществ в спортивном комплексе специалисты не обнаружили.

Вечером 16 июля петербуржцы заметили несколько пожарных отрядов около СКК "Юбилейного". Нашему мобильному корреспонденту удалось записать на видео большое количество спецтехники, которое прибыло на место событий. Очевидец подумал, что здание загорелось или его заминировали. Местные жители некоторое время провели в испуге.

Однако, в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что вызов оказался ложным. В результате никакой опасности ни для СКК, ни для окружающих людей не было. После проверки территории сотрудники экстренного ведомства ни с чем отправились обратно в пожарную часть. По данным свидетеля, спасатели прибыли с Васильевского острова и Петроградской стороны.

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Фото и видео: Piter.tv