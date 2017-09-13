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Видео: польские туристы вручную запустили колесо обозрения в Припяти

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Туристы из Польши в ручную запустили неработающее колесо обозрения в зоне Чернобыльской АЭС.

 В сеть проникли кадры, на которых запечатлено работающее колесо обозрения в зоне Чернобыльской АЭС.

Как сообщает "Росбалт", аттракцион запустили польские туристы. Автор ролика рассказал, что колесо было запущено вручную, без использования электричества. По его словам, ни один механизм колеса не повредили, а после записи ролика все вернули на свои места.

Впрочем, украинские активисты оказались не слишком довольны этим фактом и собираются подать жалобу в Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения. По мнению общественников, аттракцион мог сломаться и кому-нибудь навредить.

Видео: YouTube/MaksBotvinko

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Категории: Мировые новости

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