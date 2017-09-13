Видео: польские туристы вручную запустили колесо обозрения в Припяти

Туристы из Польши в ручную запустили неработающее колесо обозрения в зоне Чернобыльской АЭС.

В сеть проникли кадры, на которых запечатлено работающее колесо обозрения в зоне Чернобыльской АЭС.



Как сообщает "Росбалт", аттракцион запустили польские туристы. Автор ролика рассказал, что колесо было запущено вручную, без использования электричества. По его словам, ни один механизм колеса не повредили, а после записи ролика все вернули на свои места.



Впрочем, украинские активисты оказались не слишком довольны этим фактом и собираются подать жалобу в Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения. По мнению общественников, аттракцион мог сломаться и кому-нибудь навредить.



Видео: YouTube/MaksBotvinko