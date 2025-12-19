В Петербурге выставили на продажу колесо обозрения из "Диво Острова"

Знаменитый аттракцион высотой 55 метров оценили в 60 млн рублей.

В Санкт-Петербурге на онлайн-площадке объявлений появилось предложение о продаже колеса обозрения, ранее работавшего в парке развлечений "Диво Остров". Стоимость аттракциона составляет 60 миллионов рублей. Об этом пишет Петербург2.

Согласно опубликованной информации, на продажу выставлено колесо обозрения итальянского производства. Высота конструкции достигает 55 метров. Ширина объекта составляет около 20 метров, длина — порядка 36 метров. Аттракцион рассчитан на пропускную способность до 1850 человек в час.

В объявлении указано, что продавцом выступает Великолукский мясокомбинат. Причины появления аттракциона в собственности предприятия не уточняются. Лот вызвал интерес у потенциальных инвесторов и представителей развлекательного бизнеса.

Также сообщается, что на том же сервисе размещено еще одно объявление о продаже колеса обозрения в Санкт-Петербурге. Частное лицо предлагает аттракцион, установленный в парке имени Есенина. Его высота составляет 30 метров, а стоимость оценивается в 11,2 миллиона рублей.

Фото: Piter.tv