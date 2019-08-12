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Видео: подростки-зацеперы бесплатно прокатились на троллейбусе по Петроградке

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Четыре подростка зацепились за лестницу общественного транспорта.

Молодые люди прокатились на троллейбусе, зацепившись за лестницу. Очевидцы засняли это на видео и 12 августа поделились кадрами в социальных сетях.

В этот момент троллейбус ехал по Большой Пушкарской улице. 

"Только что молодые ребята катались вот таким мудрым способом, зацепившись за троллейбус",

- написал автор.

На лестнице поместилось четыре подростка. Как далеко им удалось проехать таким образом - неизвестно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что троллейбусы не будут ходить по Казанской улице 14 августа из-за съемок фильма

Видео: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: зацеперы, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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