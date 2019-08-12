Видео: подростки-зацеперы бесплатно прокатились на троллейбусе по Петроградке

Четыре подростка зацепились за лестницу общественного транспорта.

Молодые люди прокатились на троллейбусе, зацепившись за лестницу. Очевидцы засняли это на видео и 12 августа поделились кадрами в социальных сетях.

В этот момент троллейбус ехал по Большой Пушкарской улице.

"Только что молодые ребята катались вот таким мудрым способом, зацепившись за троллейбус", - написал автор.

На лестнице поместилось четыре подростка. Как далеко им удалось проехать таким образом - неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что троллейбусы не будут ходить по Казанской улице 14 августа из-за съемок фильма.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished