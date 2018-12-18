Троллейбусы не будут ходить по Казанской улице 14 августа из-за съемок фильма

Движение для троллейбусов будет перекрыто с 11:00 до 16:00.

В среду, 14 августа, на Казанской улице в Петербурге закроют троллейбусное движение из-за съемок художественного фильма. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранса".

Троллейбус №17 будет следовать от остановки "Улицы Костюшко" до Малой Морской, затем по Малой Морской, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, улице Якубовича, Конногвардейскому переулку до станции "Конногвардейский бульвар". Обратно транспорт поедет по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому переулку и улице Якубовича.

Ограничения продлятся 14 августа с 11:00 до 16:00.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцев предупредили о новых ограничениях движения в трех районах города.

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