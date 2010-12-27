Петербуржцев предупредили о новых ограничениях движения в трех районах города

Они вступят в силу 13 и 14 августа.

С 13 и 14 августа в Петербурге вступают в силу новые дорожные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С 13 по 21 августа и с 27 по 4 сентября будут ремонтировать дорожное покрытие в Петергофе на улице Шахматова в направлении от Гостилицкого шоссе к Университетскому проспекту. В связи с этим с 22 по 26 августа движение на участке будет закрыто.

Также ремонтные работы ограничат движение по шоссе революции от проспекта Металлистов до Бокситогорской улицы без перекрестка с проспектом Энергетиков с 14 августа по 2 сентября.

С 14 августа по 05 сентября АО "ПО "Возрождение" займется ремонтом тротуаров в центре Петербурга. Из-за ремонтных работ ограничат движение транспорта по улице Марата от Звенигородской улицы до Подъездного переулка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за ремонта дороги на Софийской улице петербургские водители поехали по тротуару.

Фото: vk.com/spb_today