Из-за ремонта дороги на Софийской улице петербургские водители поехали по тротуару

С 12 августа по 30 августа будет закрыт перекресток Софийской и Салова.

На пересечении Софийской улицы и улицы Салова образовались пробки из-за плановых ремонтных работ. Водители начали объезжать участок по тротуарам. Об этом утром 12 августа сообщили очевидцы в социальных сетях.

С 12 августа по 30 августа перекресток Салова и Софийской будет закрыт. Также движение будет недоступно на Салова от Софийской до Брагина с 19 по 20 августа. С 22:00 19 августа до 7:00 20 августа перекроют перекресток улицы Салова и Брагина, а ночью 31 августа с 22:00 до 7:00 - перекресток Салова и Самойловой.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неработающий светофор спровоцировал тройное ДТП на перекрестке Конюшенной и Московской улиц.

Фото: vk.com/spb_today