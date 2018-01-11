Неработающий светофор спровоцировал тройное ДТП на перекрестке Конюшенной и Московской улиц

По словам очевидцев, в аварии обошлось без пострадавших.

В понедельник, 12 августа, в Пушкине из-за неработающего светофора на перекрестке Конюшенной и Московской улиц столкнулись три автомобиля. По словам очевидцев, в друг друга въехали "Chrysler" и "Volvo", которых отбросило в мирно стоящий на перекрестке "Hyundai Solaris". Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

У автомобилей серьезные повреждения, но пострадавших, по предварительным данным, нет. В салонах сработали подушки безопасности.

На место аварии прибыли сотрудники ГАИ. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Кола".

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте