Неработающий светофор спровоцировал ДТП в Ломоносовском районе

Из-за удара у двух легковушек смяло передние части. Информации о пострадавших не поступало.

В четверг, 15 августа, в Ломоносовском районе, неподалеку от деревни Гостилицы, произошло ДТП на перекрестке трасс А-120 и 41К-008. По предварительным данным, аварию спровоцировал неработающий светофор. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

У двух легковушек смяло передние части. Рядом с ними стоял грузовой автомобиль, но пока неизвестно, принимал ли он участие в аварии. На месте работали врачи скорой помощи, сведений о пострадавших не поступало.

Подробности происшествия уточняются. Местные жители отметили, что даже при работающем светофоре на данном перекрестке часто сталкиваются машины.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что грузовик опрокинулся на дороге из Петербурга в поселок имени Свердлова.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте; "Яндекс.Карты"