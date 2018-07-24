Неработающий светофор спровоцировал ДТП в Ломоносовском районе

В четверг, 15 августа, в Ломоносовском районе, неподалеку от деревни Гостилицы, произошло ДТП на перекрестке трасс А-120 и 41К-008. По предварительным данным, аварию спровоцировал неработающий светофор. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
У двух легковушек смяло передние части. Рядом с ними стоял грузовой автомобиль, но пока неизвестно, принимал ли он участие в аварии. На месте работали врачи скорой помощи, сведений о пострадавших не поступало.
Подробности происшествия уточняются. Местные жители отметили, что даже при работающем светофоре на данном перекрестке часто сталкиваются машины.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что грузовик опрокинулся на дороге из Петербурга в поселок имени Свердлова.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте; "Яндекс.Карты"
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