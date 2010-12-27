Грузовик опрокинулся на дороге из Петербурга в поселок имени Свердлова

Вероятно, водитель машины превысил скорость на повороте.

В четверг, 15 августа, на восьмом километре дороги из Петербурга в поселок имени Свердлова на бок опрокинулся грузовик. По предварительным данным, его водитель превысил скорость на повороте. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В момент падения из грузовика выпала часть груза. На данный момент к месту аварии подоспели экстренные службы, пока от них не поступало сообщений о пострадавших.

Некоторые водители отметили, что грузовики часто превышают скорость на данном участке.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в тройном ДТП на проспекте Ленина никто не пострадал.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте