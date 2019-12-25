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Полный песка грузовик упал на бок на трассе "Скандинавия"
Сегодня, 16:41
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smirenny

Полный песка грузовик упал на бок на трассе "Скандинавия"

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Для движения свободна одна полоса.

Днем в воскресенье, 12 апреля, на съезде с транспортной развязки на пересечении трасс "Скандинавия" и "Магистральная" произошло ДТП, сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего самосвал, полный песка, опрокинулся на бок и ограничил движение по трассе. Сообщается, что в ДТП нет пострадавших. 

Проезжую часть уже расчищают, также ожидается эвакуатор. Затора на участке нет. 

Ранее мы писали, что у КамАЗа отказали тормоза на проспекте Косыгина.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: авария, грузовик упал на бок, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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