Полный песка грузовик упал на бок на трассе "Скандинавия"

Для движения свободна одна полоса.

Днем в воскресенье, 12 апреля, на съезде с транспортной развязки на пересечении трасс "Скандинавия" и "Магистральная" произошло ДТП, сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего самосвал, полный песка, опрокинулся на бок и ограничил движение по трассе. Сообщается, что в ДТП нет пострадавших.

Проезжую часть уже расчищают, также ожидается эвакуатор. Затора на участке нет.

Ранее мы писали, что у КамАЗа отказали тормоза на проспекте Косыгина.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"