В тройном ДТП на проспекте Ленина никто не пострадал

Две легковушки и "Газель" столкнулись напротив дома №91.

В четверг, 15 августа, в Красном селе напротив дома №91 на проспекте Ленина произошло ДТП с участием двух легковушек и "Газели". Никто из водителей не пострадал, сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, "Газель" влетела в "Opel", который остановился для поворота налево. От удара "Opel" улетел в "Nissan", а инициатор аварии – "Газель" – повстречался с деревом на пешеходной зоне. При этом, легковые автомобили получили серьезные вмятины на кузовах и повреждения содержимого под капотом.

Местные жители связали причину аварии с отсутствием разметки на дороги. Горожане рассказали, что на данном участке часто сталкиваются автомобили.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на пустом проспекте Косыгина столкнулись "Nissan Tiida" и "BMW".

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте