На пустом проспекте Косыгина столкнулись "Nissan Tiida" и "BMW"

По предварительным данным, водитель "Nissan" резко перестроился из своего ряда.

В четверг, 15 августа, в Красногвардейском районе на проспекте Косыгина, 21 столкнулись красный "Nissan Tiida" и черный "BMW". Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, водителю "Nissan" мешал перестроиться серебристый "Hyundai Solaris", из-за чего он резко перестроился и врезался в "BMW". От удара у "Nissan" сильно деформировало правую сторону кузова, а "BMW" почти не получил повреждений. При этом, авария произошла на практически пустой дороге.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Невском проспекте может появиться забор в связи с частыми ДТП.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте