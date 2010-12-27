На Невском проспекте может появиться забор в связи с частыми ДТП

Ограждение разделит проезжую часть и тротуары.

На Невском проспекте может появиться забор, который будет отделять проезжую часть от пешеходной зоны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К таким мерам безопасности хотят прибегнуть в связи с учащением ДТП. Существует высокая вероятность того, что из-за сильной автомобильной загруженности, на главной магистрали города может произойти несчастный случай. Такое мнение высказали сотрудники Госавтоинспекции.

При этом депутат Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова уверена, что металлические заборы не только "изуродуют город и прекрасный Невский проспект", но и вряд ли помогут в решении проблемы с ДТП. Чиновница подчеркнула, что автомобиль на большой скорости с легкостью сможет снести ограждение, поэтому пешеходы не будут находиться в полной безопасности. Вместо этого она предложила ввести ограничения по скорости на Невском проспекте, а также усилить видеонаблюдение и выделить полосы для общественного транспорта.

Ранее мы писали, что в Ленобласти пьяный водитель сбил двух женщин с грудными детьми.

Фото: Википедия