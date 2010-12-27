В Ленобласти пьяный водитель сбил двух женщин с грудными детьми

В среду, 14 августа, водитель Dodge сбил двух женщин с грудными детьми. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел в посёлке Серебрянский Лужского района. Как отмечают в ведомстве, мужчина 1983 года рождения был сильно пьян. Авария произошла на Совхозной улице.
В результате аварии женщины и дети получили ранения различной степени тяжести.
Пострадавших доставлены в Лужскую районную больницу.
Ранее мы сообщали том, что петербуржец получил срок за похищенную из магазина "Фанту".
Фото:дтп и чп петербург/вк
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