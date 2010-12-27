В Ленобласти пьяный водитель сбил двух женщин с грудными детьми

Инцидент произошел в поселке Серебрянский под Лугой.

В среду, 14 августа, водитель Dodge сбил двух женщин с грудными детьми. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в посёлке Серебрянский Лужского района. Как отмечают в ведомстве, мужчина 1983 года рождения был сильно пьян. Авария произошла на Совхозной улице.

В результате аварии женщины и дети получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавших доставлены в Лужскую районную больницу.

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Фото:дтп и чп петербург/вк