Он отправился в колонию на 2,5 года.

В среду, 14 августа, стало известно о том, что петербуржец получил срок за похищенную из магазина "Фанту". Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

Как оказалось, мужчина свершил "налет" на продуктовый магазин с пневматическим газобаллонным пистолетом. Разбойник выстрелил в воздух, а затем направил пистолет в сторону кассира. Агрессивный посетитель похитил бутылку газировки и скрылся с места преступления.

За похищение бутылки газировки мужчина отправился в колонию на 2,5 года. Известно, что ранее он отбывал срок за разбойное нападение.

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