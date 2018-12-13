Видео: по набережной канала Грибоедова плывет гроб

В центре Петербурга местные жители заметили послание, плывущее по воде Невы. Прямо по набережной канала Грибоедова проплывал гроб, набитый мелкими вещами. Подробно рассмотреть предмет у очевидцев не получилось. Однако, они заметили, что выглядит гроб устрашающе. Внутреннее убранство забито гранатами и бумагой.
Жуткое послание кому-то плывет по Каналу Грибоедова
комментируют очевидцы
Петербуржцам удалось записать на видео произошедшее. На данный момент они обратились в экстренные службы, чтобы те посодействовали в уборке гроба из акватории реки.
Ранее Piter.tv писал о том, что машина "Водоканала" провалилась под асфальт на Тарасова.
Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
Обсуждение ( 0 )
"Плывет по набережной..." Что же тогда плывет по реке?