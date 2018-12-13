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Сегодня, 15:22
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lesjasap
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Видео: по набережной канала Грибоедова плывет гроб

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Свидетели событий напуганы происходящим.

В центре Петербурга местные жители заметили послание, плывущее по воде Невы. Прямо по набережной канала Грибоедова проплывал гроб, набитый мелкими вещами. Подробно рассмотреть предмет у очевидцев не получилось. Однако, они заметили, что выглядит гроб устрашающе. Внутреннее убранство забито гранатами и бумагой.

Жуткое послание кому-то плывет по Каналу Грибоедова

комментируют очевидцы

Петербуржцам удалось записать на видео произошедшее. На данный момент они обратились в экстренные службы, чтобы те посодействовали в уборке гроба из акватории реки.

Ранее Piter.tv писал о том, что машина "Водоканала" провалилась под асфальт на Тарасова.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: гроб, набережная канала грибоедова
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 16:27

"Плывет по набережной..." Что же тогда плывет по реке? 

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