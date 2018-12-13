Машина "Водоканала" провалилась под асфальт на Тарасова

Транспорт вытащили из ямы, но дыра в асфальте осталась.

Зеленый автомобиль, принадлежащий "Водоканалу" провалился один колесом под асфальт в Красногвардейском районе Петербурга. Об инциденте сообщили очевидцы. По данным местных жителей, дорожное покрытие не выдержало спецтранспорт на улице Тарасова.

ДТП произошло около 10 часов утра. Сотрудники ГУПа объяснили, что выполняли задание, когда автомобиль неожиданно провалился под землю задним колесом. Для спасения машины пришлось вызывать аварийную службу.

Отметим, что на данный момент машину вытащили из ямы. Однако, на месте аварии посередине проезжей части зияет дыра.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб