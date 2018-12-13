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На Ваське грабители украли телефоны на 250 тысяч, пока Петербург отмечал День Победы
Сегодня, 13:59
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lesjasap

На Ваське грабители украли телефоны на 250 тысяч, пока Петербург отмечал День Победы

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Правоохранительные органы разыскивают преступников.

В Василеостровском районе Петербурга разбойники вынесли из магазина сотовых телефонов продукции на 250 тысяч рублей. В общей сложности налетчики украли 20 мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сотрудники заведения рассказали полиции, что утром 9 мая в помещение ворвались двое злоумышленников. Они угрожали предметом, похожим на оружие. Им пришлось применить физическую силу по отношению к одному из представителей магазина. В настоящее время по факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Металлострое налетчики похитили телефоны и цветмет.

Фото: Piter.tv

Теги: грабеж, мвд, разбой, салон сотовой связи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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