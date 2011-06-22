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В Махачкале прогремел еще один взрыв

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Пострадали четыре человека, их доставили в больницу.

В Махачкале прогремел второй взрыв за день. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 25 марта на проспекте Имама Шамиля. В салоне сотовой связи произошел хлопок газовоздушной смеси. На место взрыва направились наряды полиции и экстренных служб.

Также сообщается, что после взрыва начался пожар на площади 15 квадратных метров. Пострадали четыре человека, их доставили в больницу.

Ранее мы сообщали, что в Махачкале в результате взрыва в многоэтажке пострадал как минимум один человек.

Видео: Telegram / РГВК "Дагестан"

Теги: взрыв, махачкала, салон сотовой связи
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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