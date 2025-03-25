На место едут оперативные службы.

В Махачкале в результате взрыва в многоэтажке пострадал как минимум один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 25 марта на Гапцахской улице. По предварительной версии, в одной из квартир случился взрыв газа. Сообщается как минимум об одном из пострадавшем. На место едут оперативные службы. В результате взрыва во многих квартирах взрывной волной выбило стекла.

Ранее мы сообщали, что в Карелии при пожаре в бане погибли три человека.

Видео: Telegram / Baza