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В Карелии при пожаре в бане погибли три человека

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Предварительной причиной пожара называют взрыв газового баллона.

В Карелии при пожаре в бане погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 21 марта. По предварительным данным, на территории деревни Сибово произошло возгорание бани. Предварительной причиной пожара называют взрыв газового баллона.

В результате происшествия погибли три человека. Еще двое получили телесные повреждения в виде ожогов, их госпитализировали. Устанавливаются все обстоятельства пожара.

Ранее мы сообщали, что в Забайкальском крае ликвидировали пожар в жилом доме. Видео: Прокуратура Республики Карелия
Теги: баня, жертвы, карелия, пожар, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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