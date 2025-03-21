Предварительной причиной пожара называют взрыв газового баллона.

В Карелии при пожаре в бане погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 21 марта. По предварительным данным, на территории деревни Сибово произошло возгорание бани. Предварительной причиной пожара называют взрыв газового баллона.

В результате происшествия погибли три человека. Еще двое получили телесные повреждения в виде ожогов, их госпитализировали. Устанавливаются все обстоятельства пожара.