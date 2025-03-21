До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек.

В Забайкальском крае ликвидировали пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 21 марта в Чите. Поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице 2-я Московская. Площадь огня составила 300 квадратных метров.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. По предварительной информации, никто не пострадал. В тушении огня участвовали 38 сотрудников и 10 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске пожарные защитили два садовых товарищества от огня.

Видео: МЧС России