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В Забайкальском крае ликвидировали пожар в жилом доме

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До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек.

В Забайкальском крае ликвидировали пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 21 марта в Чите. Поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице 2-я Московская. Площадь огня составила 300 квадратных метров.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. По предварительной информации, никто не пострадал. В тушении огня участвовали 38 сотрудников и 10 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске пожарные защитили два садовых товарищества от огня.

Видео: МЧС России

Теги: жилой дом, забайкальский край, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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