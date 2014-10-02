Инцидент произошел в районе Кузнецовского плато.

В Красноярске пожарные защитили два садовых товарищества от огня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в районе Кузнецовского плато. Поступило сообщение о возгорании сухой растительности на 5 га. Существовала угроза садовым товариществам "Рассвет" и "Заря". Прибывшие на место огнеборцы локализовали пожар. В его тушении участвовали 32 специалиста и восемь единиц техники.

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Видео: МЧС России