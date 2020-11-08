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Очевидец заснял кабана, бегущего в Павловском парке

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Млекопитающее развило достаточно высокую скорость.

В Павловском парке засняли кабана. Очевидец призвал посетителей быть осторожнее. Видео с животным он опубликовал 7 мая в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

Кабан был один. Он резво бежал по местности за забором.

Пользователи отметили, что ничего в удивительного в этом нет,  в парке также можно встретить лосей. Площадь государственного музея-заповедника составляет около 600 га.

Ранее петербуржцы встретили семейство кабанов у Шуваловского карьера. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дикое животное, кабан, павловский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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