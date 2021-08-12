Видео: петербуржец спустил веревку с балкона, чтобы получить свою доставку

Мужчина находился на втором этаже.

Петербуржец решил вопрос с тем, как можно получить заказ от курьера, соблюдая социальную дистанцию. Мужчина спустил веревку с балкона со второго этажа. Забавное видео опубликовал один из пользователей TikTok.

Доставщик еды помог покупателю в халате "зацепить" свой заказ, после чего тот без проблем поднял его к себе. Видео было снято на Загородном проспекте, 36. Оно набрало уже более 321 тыс. просмотров.

Пользователи соцсетей отметили, что это хороший вариант для тех, кто болеет коронавирусом или соблюдает режим самоизоляции.

Ранее Piter.TV показал, как доставляют еду с помощью роботов.

Видео: TikTok / @krupa_35mm