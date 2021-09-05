Видео: петербуржец бегом догнал машину, которую увозили на эвакуаторе

Пользователи рассудили, что так владельцу "Ауди" удалось "сэкономить".

В воскресенье, 5 сентября, появилось видео в соц сетях, как петербуржец догнал бегом эвакуатор, на котором увозили его автомобиль. Видео публиковали в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

На кадрах видео, эвакуатор движется медленно по узкой улице, за ним бежит водитель автомобиля. В паблике рассказали, что владелец "Ауди" нарушил правила парковки. Пользователи рассудили, что так молодому человеку удалось "сэкономить".

Ранее на Пражской провалился грунт под машинами из-за прорыва трубы.

Видео: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург