На Пражской провалился грунт под машинами из-за прорыва трубы

Черный автомобиль эвакуатор переставил в безопасное место.

В Петербурге 7 августа на Пражской улице у дома №9, корпус 2, несколько автомобилей были под угрозой провала под землю. На место уже прибыли спасатели и теплоэнергетики. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, из люка под черным автомобилем начал валить пар. Позже эвакуатор переставил автомобиль на безопасное место.

В пресс-службе "Теплосеть Петербурга" объяснили, что специалисты сразу прибыли на место и начали заниматься решением вопроса. Сначала они огородили опасную зону. Ремонтная бригада устраняет проблемный участок трубопровода. В "Теплосети" заверили, что в ближайшее время устранят неполадки, более того, "ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен".

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб